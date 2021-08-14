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    Aydın'da kahvede cinsel saldırı şüphelisine tutuklama

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zihinsel engelli Ö.İ.'ye (55) kahvede cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci Süleyman Şahin (59), mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 14.08.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 17:09
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    Aydın'da kahvede cinsel saldırı şüphelisine tutuklama

    Aydın'da 3 Ağustos Salı günü Kestel Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre kahve işletmecisi Süleyman Şahin, yüzde 76 zihinsel engelli Ö.İ.'ye, işletmesinde kullanılmayan odada cinsel saldırıda bulundu.

    Şahin, daha sonra Ö.İ.'yi yaşananları kimseye anlatmamasını söyleyerek, tehdit etti. Ö.İ. ise akşam eve dönünce yaşananları ailesine anlattı.

    DERNEK BAŞKANI ORTAYA ÇIKARDI

    Aile de durumu Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı’ya bildirdi.

    Yazıcı ve Ö.İ.’nin ailesi, jandarmaya giderek Süleyman Şahin’den şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ö.İ. ile yakınlarının ifadesi üzerine Şahin’i gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Aydın da kahvede cinsel saldırı şüphelisine tutuklama #1

    Aydın da kahvede cinsel saldırı şüphelisine tutuklama #2

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