Aydın'da kayıp olan Hatice Tusu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde 10 Ekim tarihinden bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşirenin polis tarafından gözaltına alınan erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Aydın Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu’dan (59) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hatice Tusu’yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

ERKEK ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Tusu’nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı.

S.A.'nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.

EMEKLİ HEMŞİRENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Emekli hemşire Tusu’nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı’na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.