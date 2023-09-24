Aydın'da kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu kadınlar yakalandı Aydın’ın Yenipazar ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik bir eğlence mekanına yapılan operasyonda saklanmaya çalışan 4 yabancı uyruklu kadın, kendilerini kilitledikleri tuvalette yakalandı.

İHA

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Yenipazar ilçesinde bir eğlence mekanında yabancı uyruklu şahısların yasa dışı konsomatris olarak çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Kendilerini mekanın tuvaletine kilitlediler

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, yapılan araştırmaların ardından mekana baskın düzenledi.

Baskın esnasında saklanmak isteyen 4 yabancı uyruklu kadın, kendilerini mekanın tuvaletine kilitledi.

Jandarmanın dikkatinden kaçamayan N.D., I.M., Z.T. ve B.N. isimli 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Ceza yağdı

İşletme sahibine 6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu'na göre kişi başı 35 bin 815 TL olmak üzere toplam 143 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)