Aydın'da komandolardan tedbir: Orman yangınları için sahaya indiler Kentte denetimlere destek vermek amacıyla sahaya inen komando timleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda keşif ve arazi taraması yaptı.

İHA

Yaz geldi ve orman yangınları korkusu başladı.

Türkiye, geçmiş yıllarda orman yangınlarında büyük bir sınav verdi.

Akıllara ilk gelen ise hiç şüphesiz Manavgat yangını oluyor.

Bu kapsamda valilikler harekete geçti ve belirli kısıtlamalar getirdi. Öyle ki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Komandolardan denetimlere destek

Öte yandan Aydın'da da komandolar sahaya inerek çalışmalara başladı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önleyici tedbirler alındı.

Bu çerçevede harekete geçen Jandarma Komutanlığı da gerçekleştirilen denetimlere destek verdi.

Vatandaşlar bilgilendirildi

Orman yangınlarına karşı mücadele için komando timleri sahaya indi. Kuşadası Kaymakamlığı koordinesinde Milli Park başta olmak üzere ormanlık alanlarda komando timleri keşif ve arazi taraması gerçekleştirdi.

Aynı zamanda ekipler, vatandaşları da orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olunması konusunda bilgilendirdi.

"Özenle icra edilmeye devam edilmektedir"

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma Komutanlığınca Milli Parklar bölgesi başta olmak üzere yaz döneminde meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde Komando Timlerinin desteği ile keşif gözetlemesi ve arazi tarama faaliyetleri özenle icra edilmeye devam edilmektedir.” ifadeleri yer aldı.