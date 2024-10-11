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Haber Merkezi

Aydın'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Nazilli ilçesinde bulunan İsabeyli Mahallesi'nde esnaflık yapan Mehmet Uyaroğlu, 2 yıl önce dükkanını kurumsala kiraya vermek istedi.

KOMŞULARINA KIZDI: SEKS SHOP AÇTI

Bu nedenle komşularıyla gerilen Uyaroğlu, sonrasında ise etrafına tente yapmak isteyince mahkemelik oldu.

Yaşananlar nedeniyle 150 bin TL civarında zarara girdiğini belirten adam, bu dükkandan en iyi geliri nasıl edebilirim diye düşündü ve ilginç bir formül buldu.

"ÇALIŞMAK İSTEYEN DE YARDIMCI OLMAK İSTEYEN DE ÇOK"

Nazilli Havadis’ten Günay Pabuşçu’nun haberine göre Uyaroğlu, çareyi bir seks shop dükkanı açmakta buldu.

İlçede böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettiğini belirten Uyaroğlu, "Çoğu kişi iyi karşıladı, gelip alışveriş yapacaklarını söylediler. Çalışmak isteyen yardımcı olmak isteyen de çok sayıda insan var. Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım." diye konuştu.