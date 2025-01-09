Aydın'da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, otomobil yan yattı

İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde meydan gelen trafik kazasında otomobil yan yatarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Söke-Kuşadası çevre yolu Yamaç Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü iddiaya göre aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

OTOMOBİL YAN YATTI

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savrularak yan yattı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir başka kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

Kazaya karışan otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.