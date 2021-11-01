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Aydın'da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti

Aydın'da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti

Bir gencin madeni paradan yaptığı ve parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.