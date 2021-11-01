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    Aydın'da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti

    Bir gencin madeni paradan yaptığı ve parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:33
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    Aydın'da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 18 yaşındak bir genç, 1 TL madeni paranın ortasını çıkartıp geri kalan kısmından kendine yüzük yaptı.

    Bir süre sonra parayı parmağından çıkartamayan genç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne gitti.

    İTFAİYE TESTEREYLE MÜDAHALE ETTİ

    Sağlık personeli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, gencin parmağına sıkışan parayı mini motorlu testere yardımıyla kesti.

    Madeni para, uzun uğraşlar sonucu gencin parmağına zarar vermeden çıkartıldı. İşlem sonrası hastaneden taburcu edilen genç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

    Aydın da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti #1

    Aydın da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti #2

    Aydın da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti #3

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