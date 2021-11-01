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- Aydın'da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti
Aydın'da madeni paradan yapılan yüzük hastanelik etti
Bir gencin madeni paradan yaptığı ve parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.
- İHA
- 01.11.2021 - 09:03
- Güncelleme : 01.11.2021 - 09:33
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 18 yaşındak bir genç, 1 TL madeni paranın ortasını çıkartıp geri kalan kısmından kendine yüzük yaptı.
Bir süre sonra parayı parmağından çıkartamayan genç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne gitti.
İTFAİYE TESTEREYLE MÜDAHALE ETTİ
Sağlık personeli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, gencin parmağına sıkışan parayı mini motorlu testere yardımıyla kesti.
Madeni para, uzun uğraşlar sonucu gencin parmağına zarar vermeden çıkartıldı. İşlem sonrası hastaneden taburcu edilen genç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı