Aydın'da nefret dolu sokak röportajı: Başörtülü insanlar burada öcü gibi dolaşmasın Aydın'da kendisine uzatılan mikrofon vesilesiyle başörtülü insanlara nefret kusan bir kadının ifadeleri, sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. Hadsiz kadın, başörtülülere 'öcü' derken şehrin çöp kokusuna teslim olduğundan şikayet etmeyi de unutmadı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçim için gün sayıyor.

Bu kapsamda anketler ve sokak röportajları artış gösterdi.

Vatandaşlar kendilerine uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulunurken Aydın'da yapılan bir röportaj, Türkiye'nin gündeminde...

Yerel bir Instagram hesabı olan Röp9 hesabının mikrofonuna konuşan İzmirli bir kadın, haddini aştı.

İzmirli kadın başörtülülere nefretini kustu

Türkiye'nin yıllarını çalan, nesillerine büyük travmalar yaşatan başörtüsü sorununu adeta çirkin sözleriyle hatırlatan kadın, hakaretlerini sıraladı.

Başörtülü insanlardan 'öcü' olarak bahseden kadın, Aydın'da 'kapalı insan' görmek istemediklerini söyledi.

"Öcü öcü dolaşmasınlar burada"

Hadsiz kadın, şöyle konuştu:

Valla kapalı insanları biz istemiyoruz burada. Burası aydın bir şehir. Kesinlikle onların buralarda böyle öcü öcü dolaşmalarını istemiyoruz. Onlar gitsinler layık oldukları yerlerde rahat yaşasınlar diyoruz.

Röportaja tepki yağdı

Başörtülü kadınlara 'öcü' diyen, içindeki tüm nefretini kusan, 28 Şubat artığı kadının sözleri, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Röportajı izleyenler, kadının hakaretlerine tepki gösterdi. Videoya kısa sürede tepki yağdı.

Başörtülü insanları hedef alan kadın, şehirdeki CHP'li belediyeden şikayetlerini de dile getirirken sözlerine şöyle devam etti: