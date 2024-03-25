Türkiye yerel seçim için gün sayıyor.
Bu kapsamda anketler ve sokak röportajları artış gösterdi.
Vatandaşlar kendilerine uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulunurken Aydın'da yapılan bir röportaj, Türkiye'nin gündeminde...
Yerel bir Instagram hesabı olan Röp9 hesabının mikrofonuna konuşan İzmirli bir kadın, haddini aştı.
İzmirli kadın başörtülülere nefretini kustu
Türkiye'nin yıllarını çalan, nesillerine büyük travmalar yaşatan başörtüsü sorununu adeta çirkin sözleriyle hatırlatan kadın, hakaretlerini sıraladı.
Başörtülü insanlardan 'öcü' olarak bahseden kadın, Aydın'da 'kapalı insan' görmek istemediklerini söyledi.
"Öcü öcü dolaşmasınlar burada"
Hadsiz kadın, şöyle konuştu:
Valla kapalı insanları biz istemiyoruz burada. Burası aydın bir şehir. Kesinlikle onların buralarda böyle öcü öcü dolaşmalarını istemiyoruz. Onlar gitsinler layık oldukları yerlerde rahat yaşasınlar diyoruz.
Röportaja tepki yağdı
Başörtülü kadınlara 'öcü' diyen, içindeki tüm nefretini kusan, 28 Şubat artığı kadının sözleri, sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Röportajı izleyenler, kadının hakaretlerine tepki gösterdi. Videoya kısa sürede tepki yağdı.
Başörtülü insanları hedef alan kadın, şehirdeki CHP'li belediyeden şikayetlerini de dile getirirken sözlerine şöyle devam etti:
Çarşı içlerindeki yollardan şikayetçiyiz. Geliş-gidiş yollarından şikayetçiyiz. Çöpler özellikle çöp tenekelerinden... Çok kirli, yazın hele çok kötü kokmasından şikayetçiyiz.
Şu yürüyüş yolunda pislik konusu geliyor zaten martılardan anlıyoruz pisliklerin nerede olduğunu, martıların çöreklenmesinden anlıyoruz.
20 senedir buradayım, 15 senedir Ömer'den önce hiçbir belediyenin hiçbir şey yaptığını görmedim. Görmedim arkadaş. Sosyal belediye başkanı, tiyatromuzdan tutun sanat etkinliklerimizden, halkla iletişiminden... Hepsini mükemmel yaptı.
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