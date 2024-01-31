Aydın'da ocak ayında 124 düzensiz göçmen kurtarıldı Kaçak göçmenlere yönelik çalışmalarda yılın ilk ayında 124 göçmen, ölüme terk edilmiş haldeyken kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, ekipler tarafından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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İHA

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Yetkililerce düzenlenen operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.

Ölüme terk edildi

Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ölüme terk edildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenler için ekipler tarafından düzenlenen çalışmalar, ocak ayında da hız kesmedi.

Ocak ayında 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bu kapsamda 1-31 Ocak tarihleri arasında toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeni yılın ilk ayında toplam 4 olay meydana gelirken kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kurtarılan göçmenler

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın’da 2 Ocak’ta Didim açıklarında 35 düzensiz göçmen, 5 Ocak’ta Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen, 9 Ocak’ta Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen, 17 Ocak’ta ise 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)