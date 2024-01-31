Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Yetkililerce düzenlenen operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.
Ölüme terk edildi
Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ölüme terk edildi.
Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenler için ekipler tarafından düzenlenen çalışmalar, ocak ayında da hız kesmedi.
Ocak ayında 124 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bu kapsamda 1-31 Ocak tarihleri arasında toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yeni yılın ilk ayında toplam 4 olay meydana gelirken kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kurtarılan göçmenler
Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın’da 2 Ocak’ta Didim açıklarında 35 düzensiz göçmen, 5 Ocak’ta Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen, 9 Ocak’ta Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen, 17 Ocak’ta ise 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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