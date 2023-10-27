Aydın'da öğrenci yurdunda düşen asansör faciasında gözaltı kararı KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanarak düşen asansörde bulunan Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, firmanın yetkilisi gözaltına alındı.

AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz gece korku dolu anlar yaşandı.

Bölgede bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, asansör kazası meydana geldi.

Yurttaki 15 kişilik asansöre iddiaya göre 16 kişinin bindi.

Genç kız hayatını kaybetti

Ardından asansör arızalanarak aşırı yük nedeniyle kaymaya başladı.

Düşen asansörde, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Firma yetkilisi gözaltına alındı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili yurt müdürünün açığa alındığı belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)