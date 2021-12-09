Aydın'da sıcak havadan etkilenen incir üreticisine ödeme yapılacak

Söke ilçesinde yüksek hava sıcaklığı nedeniyle olumsuz etkilenen 34 incir üreticisine 600 bin TL ödeme yapılacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde, yüksek hava sıcaklığı sebebiyle incirler olumsuz etkilendi.

460 DEKARLIK ALAN ETKİLENDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama kapsamında, Söke’ye bağlı Yamaç, Argavlı ve Sazlı bölgelerinde yapılan tespitlerin ardından, olumsuz hava şartlarından etkilendiği belirlenen toplam 460 dekarlık alanda, üretim yapan 34 üreticiye destekleme yapılacak.

34 ÜRETİCİYE 600 BİN TL ÖDENECEK

Yapılan belirlemelere göre bin adete yakın mahsuldar ağacın etkilendiği belirtilirken, olumsuz hava şartlarından etkilenen bu alanlarda üretim yapan 34 üreticiye toplam 600 Bin TL ödeme yapılacağı ifade edildi.