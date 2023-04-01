Aydın'da pazar yerinde kalan lüks araç esnafı zor anlar yaşattı En köklü semt pazarlarından Köşk Cumartesi pazarının kurulduğu alana bırakılıp gidilen bir lüks araç esnafı zor anlar yaşattı. Sahibine kimsenin ulaşamadığı Ankara plakalı otomobili merak konusu oldu.

İHA

Aydın’ın Köşk ilçesinde asırlardır kurulan tarihi semt pazarının en yoğun olduğu Çiftlik Caddesi üzerine bırakılan bir otomobil sabah tezgah açmak isteyen bazı esnafları zor durumda bıraktı.

Gerek anons ile gerekse diğer yollarla saatlerce ulaşılmaya çalışılan 06 YA 7312 plakalı otomobilin sahibi bir türlü ortaya çıkmayınca esnaf zor anlar yaşadı.

"Esnafla bir sıkıntısı var ya da başına bir iş geldi"

Polis ekiplerinin de bir türlü ulaşamadığı araç sahibinin duyarsızlığına isyan eden esnaflar şu ifadeleri kullandı: