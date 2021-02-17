Aydın'da PKK operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi

Aydın’da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın çatı yapılanması TJA'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden, 7'si adliyeye sevk edildi.

Aydın geneli Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Köşk ilçelerinde yapılan operasyonlarda M.K., A.B.Ö, N.A., S.A, S.A, M.B., A.D., A.E., C.Y., K.B., T.A., E.İ. ve S.A. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile kentteki terör faaliyetlerine yönelik PKK/KCK kadın çatı yapılanması TJA’ya gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

DİJİTAL BELGELERE EL KONULDU

Şahısların ikametlerinde ve HDP Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda TJA yapılanması adı altında hazırlanan döviz, broşür, dokümanlar ve dijital belgelere el konuldu.

7 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli kadın ise Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.