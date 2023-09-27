Aydın'da sağanak telaşı! Vatandaşlar saklanacak yer aradı...

İHA
Türkiye, kavurucu geçen yaz sezonu sonrasında kışa adım adım ilerliyor.
Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da uzun zamandır etkili olan yüksek sıcaklık ve nem vatandaşları bunaltırken, akşamüzeri etkili olan yağmur vatandaşları serinletti.
Aydın'da yağmur telaşı
Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmurda vatandaşlar saklanacak yer ararken kimi vatandaşlar da yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı.
Bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi.
Yağışlar artacak
Yağışların önümüzdeki günlerde etkisini artırarak devam edeceği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)