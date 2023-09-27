Aydın'da sağanak telaşı! Vatandaşlar saklanacak yer aradı...
İHA

Türkiye, kavurucu geçen yaz sezonu sonrasında kışa adım adım ilerliyor.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da uzun zamandır etkili olan yüksek sıcaklık ve nem vatandaşları bunaltırken, akşamüzeri etkili olan yağmur vatandaşları serinletti.

Aydın'da yağmur telaşı

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmurda vatandaşlar saklanacak yer ararken kimi vatandaşlar da yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı.

Bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Aydın'da sağanak telaşı! Vatandaşlar saklanacak yer aradı...
Aydın'da sağanak telaşı! Vatandaşlar saklanacak yer aradı...

Yağışlar artacak

Yağışların önümüzdeki günlerde etkisini artırarak devam edeceği belirtildi.

Aydın'da sağanak telaşı! Vatandaşlar saklanacak yer aradı...
Aydın'da sağanak telaşı! Vatandaşlar saklanacak yer aradı...

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)