Aydın'da sağanak telaşı! Vatandaşlar saklanacak yer aradı... Uzun zamandır etkili olan sıcaklar ve yüksek nem oranı vatandaşları bunaltırken, akşamüzeri aniden başlayan yağmur, hem serinletti hem yüzleri güldürdü.

İHA Türkiye, kavurucu geçen yaz sezonu sonrasında kışa adım adım ilerliyor. Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da uzun zamandır etkili olan yüksek sıcaklık ve nem vatandaşları bunaltırken, akşamüzeri etkili olan yağmur vatandaşları serinletti. Aydın'da yağmur telaşı Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmurda vatandaşlar saklanacak yer ararken kimi vatandaşlar da yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağışlar artacak Yağışların önümüzdeki günlerde etkisini artırarak devam edeceği belirtildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)