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    Aydın'da satın aldığı motosiklet başına bela oldu

    Satın aldığı motosikletle denetime takılan vatandaşın motosikleti çalıntı çıktı. Resmi belgede sahtecilikten gözaltına alındı ve kendisine 13 bin 958 TL para cezası kesildi.
    • 26.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 10:47
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    Aydın'da satın aldığı motosiklet başına bela oldu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda, bir vatandaş satın aldığı motosiklet belgesinin denetim esnasında sahte çıktığını öğrendi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde denetim yaptı.

    Polis ekipler, plakasız, çalıntı ve evraklarında eksiklik olan motosikletlerin kontrol edildiği denetimde Salih. K.'nin sürücülüğünü yaptığı motosiklet durdurdu.

    Satın aldığı motosikletin plakası sahte çıktı

    Salih K.'nın satın aldığı motosikletin plakası trafik polislerinin yaptığı denetimde sahte çıktı.

    Yapılan evrak sorgulamasında motosikletin plakasının 3 tekerlekli elektrikli ve hurdaya çıkmış başka bir motosiklete ait olduğu ortaya çıktı.

    Aydın da satın aldığı motosiklet başına bela oldu #1

    13 bin 958 TL para cezası verildi

    Polis ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 13 bin 958 lira para cezası kestiği Salih K. , Türk Ceza Kanunu (TCK) 204'üncü maddesi uyarınca resmi belgede sahtecilikten gözaltına alındı.

    Aydın da satın aldığı motosiklet başına bela oldu #2

    "Ben de satın aldığım kişiden şikayetçi olacağım"

    İHA'nın haberine göre, satın aldığı motosikletin plakasının sahte olduğunu bilmediğini belirten Salih K.,"Motosikleti geçen ay arkadaşımdan aldım. Bana motosikletin vizesinin 2023 yılına kadar olduğu söylendi. Şu an şok içerisindeyim. Ben de satın aldığım kişiden şikayetçi olacağım." dedi.

    Aydın da satın aldığı motosiklet başına bela oldu #3


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