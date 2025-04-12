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İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan kazada, otel personelini taşıyan servis aracı devrildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KAZA YAĞIŞ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ

Kamil D. yönetimindeki servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Şoför de dahil olmak üzere kazada yaralanan 12 kişi Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.