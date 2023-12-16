Aydın'da hayvanseverler eylem düzenledi: 'Başıboş insan sorunu var' Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen başıboş köpekler, can yakmaya devam ederken hayvanseverler düzenledikleri eylemle köpeklerin toplatılmalarına karşı çıktı. Eylem düzenleyen grup, "Başıboş, cahil ve cahilliğinden cüret alan insan sorunu vardır" dedi.

DHA

Son zamanlarda yeniden sıkça yaşanan sokak köpeği saldırıları vatandaşları çilen çıkardı.

Hemen her gün saldırı korkusu yaşayanlar, yetkililerden başıboş köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Ancak hayvanseverler ise bu duruma tepki göstererek toplatılmalarına karşı çıkıyor.

Bunun bir örneği de Aydın'da yaşandı.

Sokak köpeklerini savunmak için toplandılar

Nazilli Hayvanseverler Derneği öncülüğünde Nazilli Kadınları Grubu yöneticileri, STK'lar ve siyasi partililerden oluşan bir grup hayvansever toplanarak eylem düzenledi.

Eylemin nedeni ise kentte ölü bulunan sokak köpekleri.

"Birlikte yaşamak mümkün"

Duruma tepki gösteren grup, sokak köpeği saldırılarında ağır yaralanan ya da hayatını kaybeden vatandaşları anmak yerine hayvanları savundu.

'Katliam değil çözüm istiyoruz', 'Birlikte yaşamak mümkün', 'Vahşete dur de', 'Satın alma sahiplen' yazılı dövizler açıldı.

"Kısırlaştırılmadığında içgüdüsel olarak agresyon sergiliyor"

Grup adına açıklama yapan Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sokaktaki hayvanlar için yıllardır mücadelemiz sürüyor. Onlara sıcak bir yuva bulmaya çalışıyoruz. Sokaktaki hayvanların kontrol altına alınması için bu durumu vazife olarak görüp, kısırlaştırma yapıyoruz, sahiplendirilmelerini sağlıyoruz. Sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılmadığında içgüdüsel olarak agresyon sergiliyor. Motosikletlilere, insanlara havlıyorlar. Çocuklar korkup, kaçıyor. Bunun olmasını kim ister?

"Başıboş köpek sorunu yoktur başıboş köpeklerin sorunları vardır"

Köpekleri sokağa atan bilinçsiz, duyarsız insanlara ve bu hayvanların sokakta çoğalmasına göz yuman belediyelere dikkat çekmek istiyorum. Başıboş köpek sorunu yoktur; başıboş köpeklerin sorunları vardır. Hatta başıboş, cahil ve cahilliğinden cüret alan insan sorunu vardır. O zavallı hayvanların sokakta olmasının sebebi görevini yapmayan görevlilerdir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)