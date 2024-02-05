DHA

Türkiye, geçtiğimiz günlerde İzmir'deki kan donduran taksici cinayeti ile sarsıldı..

Taksi şoförü Oğuz Erge, İzmir’de soğukta üşümesin diye aldığı şahsın silahlı saldırısına uğrayarak acımasızca öldürüldü..

Acı henüz tazeyken, Aydın'da da yaşlı bir kadın taksi şoförüne hakaretler savurdu..

Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı.

"Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar"

Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfretmeye başladı.

Şoförün uyarısını dikkate almayan kadın yolcu, küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar." dedi.

Taksi şoförü şikayetçi oldu

Araç içi kamerasına yansıyan görüntüler sonrası taksi şoförü Mehmet Cihan, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kadın yolcu tüm taksicilerden özür diledi

M.Ç. isimli kadın ise olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Tüm taksicilerden özür dileyen M.Ç. şu ifadeleri kullandı:

"Mizacı şekilde küfrettim"

Çok üzüldüm ve çok mahcubum. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu üzüntümü kelimelerle bile ifade edemem. Bir yerden arkadaşlarla birlikte çıktık ve taksiye bindik. Taksici tarif ettiğimiz sokaklardan bir, iki defa geçince sinirlendim. Taksimetrenin de fazla yazdığını düşünerek bu nedenle sıkıntı yaşandı. Taksi şoförü 'Ben buraları tam bilmiyorum' dedi.



Benim de ağzım biraz küfür konusunda durmaz. Mizacı şekilde küfrederek, bilmesi gerektiğini neden bilmediğini söyledim. Ancak taksiden indiğimde, söylediğim sözleri ben bile görünce hakikaten kendimden nefret ettim. Bütün toplumdan ve tüm taksici camiasından özür diliyorum.



Telafi edebileceğim bir durum varsa her zaman hazırım. Ama isteyerek söylenmiş, yapılmış bir şey değil bu. Tüm gün çalıştığım gecenin stresinden kaynaklanmış, bu nedenle söylemiş olabilirim. Keşke böyle bir şey söylemeseydim. Taksi şoförü arkadaşımı tanımıyorum ama ondan da özür diliyorum.