Aydın’da termometreler 38’i gösterdi Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da termometre 38 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik alanlara ve parklara sığındı.

İHA

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı.

Temmuz ayına girilmesiyle sıcaklık seviyesi giderek artıyor. Öyle ki ilk olarak ayın 3'ünde ardından 4'ünde dünyanın en sıcak günü yaşandı.

Türkiye'de ise kentlerde termometreler dikkat çekiyor.

Sıcaklık 38 dereceye ulaştı

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 28,3 derece olan kentte termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Gölgeye sığındılar

Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre gün içerisinde 38 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı.

Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Aydın için tehlike çanları

Ayrıca meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.