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- Aydın'da ülkücüler, yasak aşk yaşayan güvenlik görevlisini darbetti
Aydın'da ülkücüler, yasak aşk yaşayan güvenlik görevlisini darbetti
Esra Erol'un sunduğu programla tüm Türkiye'nin konuştuğu Cengiz Koraltan, Aydın Nazilli'de Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenilen bir grup tarafından darbedildi.
- İHA
- 29.09.2020 - 20:23
- Güncelleme : 29.09.2020 - 20:23
Esra Erol'un programındaki skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 6 aylık bebeğin, resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmıştı.
DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan anne "Allahıma çok şükür, biliyordum zaten" diyerek tepki çekmişti.
ÜLKÜCÜLER, KOMŞUSUYLA İLİŞKİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN KORALTAN'I DARBETTİ
Son olarak Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise bölgede ev kiralamak isteyen Cengiz Koraltan, Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenilen bir grup tarafından sokak ortasında darbedildi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinden sonra Koraltan'ı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Aydın'da ülkücüler, yasak aşk yaşayan güvenlik görevlisini darbetti VİDEO