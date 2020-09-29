Haberler

Gündem Haberleri

Aydın'da ülkücüler, yasak aşk yaşayan güvenlik görevlisini darbetti

Aydın'da ülkücüler, yasak aşk yaşayan güvenlik görevlisini darbetti

Esra Erol'un sunduğu programla tüm Türkiye'nin konuştuğu Cengiz Koraltan, Aydın Nazilli'de Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenilen bir grup tarafından darbedildi.