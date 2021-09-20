Aydın'da yabancı uyruklu bir kişi, polislere asılsız ihbarda bulundu

Aydın'da yabancı uyruklu bir kişi, polislere asılsız ihbarda bulundu

Efeler ilçesinde yabancı uyruklu biri, 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki arkadaşından haber alınamadığına dair ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler ihbarın asılsız olduğunu öğrendi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ilginç anlara şahit olundu.

Yedi Eylül Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan arkadaşından haber alamadığı yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar edilen adreste yabancı uyruklu birilerinin yaşamadığını öğrenen ekipler, gerekli araştırmaların ardından evde yaşayan A.K.’ye ulaştı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Akşam saatlerinde polis ekiplerini harekete geçiren ihbarın asılsız olduğu ise ev sahibi A.K.’nin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.

Eve gelen A.K. karşısında polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemezken, evde kendisinden başka kimsenin yaşamadığını belirtti.

A.K.’nin rızası ile ekipler evi kontrol ederken, bölge sakinleri de asılsız ihbarda bulunarak ekipleri oyalayanlara sitem etti.