Aydın'da yanındaki kavgaya aldırış etmeden uykusuna devam etti Aydın’ın Efeler ilçesinde aralarındaki araç alım satımı sebebiyle 2 grup arasında çıkan kavga sırasında bank üzerinde uyuyan bir vatandaşın, kavgaya aldırış etmeden uykusuna devam etmesi ise görenlerin dikkatini çekti.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda meydana gelen kavgada ortaya çıkan ilginç görüntü görenleri şaşırttı.

Araç alım satımı sebebiyle husumetli olan ve meydanda karşılaşan 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü: Gruplar güçlükle ayrıldı

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kent Meydanı’nda görevli polis ekipleri olaya müdahale ederken, iki grubu güçlükle ayırdı.

Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etmekte zorlanırken o esnada bank üzerinde uyuyan bir vatandaşın yanındaki kavgaya rağmen tepki vermemesi ve uyumaya devam etmesi ise dikkat çekti.

"Böyle uyku keyfi görülmedi"

Kavgaya aldırış etmeden uyuyan vatandaşın tavrı ise “Böyle uyku keyfi görülmedi” dedirtti.

Güçlükle sakinleştirilen iki taraf polis merkezine götürülürken, vatandaşın güneşte uyku keyfi ise devam etti.