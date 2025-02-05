Yaşlı amcanın çaresizce düşen koliden topladığı yiyecekler, sosyal medyada herkesin yüreğini sızlatmıştı.
Aydın Valiliği, yaşlı amcaya sahip çıktı.
Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kişinin bulunması için talimat verdi.
BAKIM MERKEZİNE ALINDI
Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan 66 yaşındaki Maksut Yüzer olduğunu belirledi.
Kendisini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.
Ekipler, Yüzer'i Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.
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