Aydın'da 'Yaşar Amca' esnafın gözdesi oldu

Efeler ilçesinde zihinsel engeli bulunan Yaşar Çırak, su satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bölge esnafı tarafından çok sevilen Çırak, günde ortalama 25 su satıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde her gün yakasına taktığı birçok partiye ait rozet ve kravatı ile işe gelen zihinsel engelli Yaşar Çırak (55), seyyar tezgahında sattığı sularla geçinmeye çalışıyor.

SU SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Zihinsel engeline rağmen Sevgi Yolu’nda su satarak ekmeğini kazanan Çırak, bölge esnafının da gözdesi oldu.

Günde ortalama 25 su satan Çırak, her gün işe giderken kendisine seslenen caddedeki esnafları selamlamayı, bazılarının dükkanına girip çayını içmeyi de ihmal etmiyor.

"BANA HER ZAMAN DESTEK OLUYORLAR"

Yaşar Çırak, “Daha önce huzurevinde çalışıyordum ama işten çıkardılar, emekli olamadım. Sonrasında da buralarda ayakkabı boyayarak, su satarak ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum. Çok şükür işlerim iyi. Esnaf arkadaşlar da yardımcı oluyor, her gün su alıyorlar benden. Beni seviyorlar, bana her zaman destek veriyorlar. Günde 25 civarı su satıyorum.” şeklinde konuştu.

"ONUN RİCASI EMİR GİBİDİR"

Sevgi Yolu'nun en kıdemli kişisinin Yaşar Çırak olduğunu belirten bölge esnaflarından Yiğit Özer; “Birkaç yıl önce buraya geldiğimde Yaşar Amca'yı tanıdım. Çok sevecen, herkes tarafından saygı gören ve bir isteği iki edilmeyen biridir. Onun ricası herkes için emir gibidir. Ancak hiç kimseye de yük olmamaya özen gösterir. Yaşar Amca göz bebeğimiz. Daha önce koronavirüse yakalandı ve hastaneye yattı. O sırada herkes onu sordu, yokluğu herkesi üzdü.” ifadelerini kullandı.