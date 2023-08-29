Aydın'da Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı Didim ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İHA

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

Avrupa hayali uğruna ölümü göze alan göçmenlerin imdadına yine Türk kolluk kuvvetleri yetişti...

İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

Ekiplere göçmen ihbarı

Bu kez göçmen hareketliliği Aydın açıklarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

21 kişi kurtarıldı

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.