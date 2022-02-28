Aydın'da zeytinyağına gelen zamlar tarım aletlerine ilgiyi artırdı

Zeytinyağının kilosu 50 TL'den alıcı bulurken, çiftçiler tarlalarına olan ilgilerini artırdı. Bu durum ise tarım aleti satıcılarının yüzünü güldürdü.

Zeytin üretiminde ilk sırada olan Aydın'da zeytin hasat sezonu devam ediyor.

Aydın'da zeytin ve zeytinyağı gün geçtikçe değer kazanırken, bu sene zeytinyağının da kilosu 50 TL'den satışa sunuluyor.

Zeytin ve zeytinyağı değere binerken, koronavirüs salgını ile birlikte tarımın da önemi gözler önüne serildi.

ÇİFTÇİLER TARIM ALETLERİNE YÖNELDİ

Üreticiler de tarlalarındaki başta zeytin ağaçları olmak üzere tüm ağaçlarla ve ürünlerle ilgilenmeye başladı.

Çiftçinin tarlayla ilgilenmesi de tarım aleti satıcılarının da yüzünü güldürdü.

Tekeler Mahallesi'nde vatandaşlar gününün çoğunluğunu tarlada geçirirken, kimi vatandaşlar çapa, tara ve orak gibi tarım el aletlerini yenilemek, kimileri de bakımını yaptırmak için mahalledeki demircinin yolunu tuttu.

"ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI BU DÖNEM İYİ PARA ETTİ"

Kırsal Tekeler Mahallesi'nde 25 yıldır demircilik işi ile uğraşan 43 yaşındaki Aytekin Candar, "Uzun yıllardır burada esnaflık yapıyorum. Malum sadece el aletleri yaparak geçimi sağlamak biraz zor. Bunun yanında çatı yapımı ve motor tamiratı da yapıyorum. Zeytin ve zeytinyağı Allah'a çok şükür bu dönem iyi para etti ve üreticinin yüzü güldü. İnşallah Aydınımızın simgesi haline gelen bu ürünler her zaman üreticinin en değerli ürünü olmaya devam eder.





"ÇİFTÇİLER EL ALETLERİNİ YENİLİYOR"

Pandemi dönemi de tarımın önemini bir kez daha kanıtlamış oldu. Çiftçiler tarlalarına daha da önem vermeye başladı. Buralarda tarla işi hiç bitmez mutlaka her gün yapacak bir şey bulunur. Bu nedenle tarımda el aleti olarak kullanılan çapa, tarak, ora ve balta gibi gibi ürünler çiftçinin elinden düşmez. Bu durum bizleri de mutlu etti. Çiftçilerimiz ya el aletlerini yeniliyor ya da çelikleme için el aletlerini iş yerime getiriyor. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Kendi el emeğimiz olan çapalar 100 TL'den alıcı bulurken, çeliklemeyi ise 50 TL'den yapıyoruz." dedi.

Bunun yanında akaryakıta gelen son zamanlarla birlikte çiftçilerin motosiklet ve ATV tarzı araçlara yöneldiğini belirten Candar, bu tür araçların da tamir ve bakım işlerinin de yoğunlaştığını sözlerine ekledi.