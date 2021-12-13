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    Aydın'daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı

    Aydın'da başlayan güreşlerde arenaya sığmayan bazı develer, demir bariyerleri devirdi. İzleyicilerden biri, bariyerlerin altında kalarak hastanelik oldu.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:52
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    Aydın'daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı

    Aydın'ın Köşk ilçesindeki Baklaköy Arenası’nda deve güreşleri başladı.

    Güreşlere, Aydın ve Muğla illeri başta olmak üzere çevre illerden yaklaşık 100 pehlivan deve katıldı.

    Havaların soğuması ile birlikte kızgınlık dönemine giren develer, 50 eşleşmeyle kıran kırana güreşti.

    DEVELER ARENAYA SIĞMADI: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Zaman zaman rakibinden kaçan develer korku dolu anların yaşanmasına neden olurken urgancılar, süresi içerisinde yenişemeyen develeri ayırmakta güçlük yaşadı.

    Aydın'daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı ViDEO

    Baş güreşleri devam ettiği sırada Sözer ile Sarıoğlu adlı pehlivan develerin karşılaşmasında, arenaya sığmayan develer demir bariyerleri yıktı. Birer tonluk develer yıktıkları demir bariyerlerin üzerine düşerken, bu sırada bariyerlerin dibinde güreşleri izleyenlerden bir kişi yaralandı.

    Aydın daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı #1

    GÖREVLİLERDEN GAZETECİLERE TEPKİ

    Organizasyon görevlilerinden bazı kişiler ise güreşle ilgilenip görevlerini yapmak yerine kameralara saldırdı. Çekim yapan gazetecilere görüntüleri silmesi ve çekim yapmaması için tehditler savuran kişileri, diğer görevliler yatıştırmaya çalıştı.

    Güreşlerde yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam etti.

    Aydın daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı #2

    Aydın daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı #3

    Aydın daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı #4

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