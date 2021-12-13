Aydın'da başlayan güreşlerde arenaya sığmayan bazı develer, demir bariyerleri devirdi. İzleyicilerden biri, bariyerlerin altında kalarak hastanelik oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Baklaköy Arenası’nda deve güreşleri başladı.

Güreşlere, Aydın ve Muğla illeri başta olmak üzere çevre illerden yaklaşık 100 pehlivan deve katıldı.

Havaların soğuması ile birlikte kızgınlık dönemine giren develer, 50 eşleşmeyle kıran kırana güreşti.

DEVELER ARENAYA SIĞMADI: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Zaman zaman rakibinden kaçan develer korku dolu anların yaşanmasına neden olurken urgancılar, süresi içerisinde yenişemeyen develeri ayırmakta güçlük yaşadı.

Aydın'daki deve güreşlerinde zor anlar yaşandı ViDEO

Baş güreşleri devam ettiği sırada Sözer ile Sarıoğlu adlı pehlivan develerin karşılaşmasında, arenaya sığmayan develer demir bariyerleri yıktı. Birer tonluk develer yıktıkları demir bariyerlerin üzerine düşerken, bu sırada bariyerlerin dibinde güreşleri izleyenlerden bir kişi yaralandı.

GÖREVLİLERDEN GAZETECİLERE TEPKİ

Organizasyon görevlilerinden bazı kişiler ise güreşle ilgilenip görevlerini yapmak yerine kameralara saldırdı. Çekim yapan gazetecilere görüntüleri silmesi ve çekim yapmaması için tehditler savuran kişileri, diğer görevliler yatıştırmaya çalıştı.

Güreşlerde yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam etti.