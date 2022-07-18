Aydın'daki orman yangınında 30 hektar kül oldu

Nazilli ilçesi kırsasılandaki başlayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaklaşık olarak 30 hektar bir alan zarar gördü" dedi.

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede de orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen orman yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülüyor

Arazi şartları sebebiyle sürekli yer değiştiren alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken söndürülen bölgelerde de soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın valisi çalışmalara katıldı

Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangın bölgesindeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy bölgede incelemelerde bulundu.





30 hektarlık alan kül oldu

İHA'nın haberine göre; ilk tespitlere göre yangında 30 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edilirken yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir tespit yapılamadı.

"Hava şartlarında farklı bir gelişme olmazsa kontrol altına alınmış diyebiliriz"



Küçük bir ihmalin felakete neden olabileceğini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Yangın 17.35 sıralarında Nazilli ilçemiz Esenköy Mahallemizde meydana geldi. İlk tespitler insansız hava aracı ile yapıldı ve ilgili birimlerimize ulaştırıldı.

Daha sonra Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı hava araçları, 4 uçak, 7 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankeri gibi farklı kurum ve kuruluşlarımızın araç parkıyla takviye edilerek alanda müdahaleler gerçekleştirildi.

Yaklaşık olarak 30 hektar bir alan zarar gördü. Şu anda hava şartlarında farklı bir gelişme olmazsa kontrol altına alınmış diyebiliriz. Temennimiz hava şartlarında olumsuz bir durum ortaya çıkmaması ve yangının tamamıyla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarıyla sonlandırılmasıdır.

Bütün kurum ve kuruluşlarımız yerel yönetimlerimiz herkes katkı sundu. Temennimiz bu tür yangınlarla tekrar karşılaşmamak. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını özellikle istirham ediyoruz.

Rüzgarın yüksek olması, hava sıcaklığının üst noktalara çıkmış olması, nem oranının düşük olması yangın için ideal bir ortam oluşturuyor. Özellikle bu süreçte çok daha fazla dikkatli olmak durumundayız.

Küçük bir ihmal büyük bir felakete neden olabiliyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Temennimiz bu tür orman yangınlarıyla karşılaşmamak.

Şu ana kadar yangının çıkış noktası ile ilgili somut bir tespitimiz yok. Jandarma teşkilatımız şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edildiğinde de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.