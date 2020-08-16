- Haberler
- Gündem Haberleri
- Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik havadan denetimler
Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik havadan denetimler
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda piknik yapanlara yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da, Sikorsky polis helikopteriyle denetimeleri havadan koordine etti.
- DHA
- 16.08.2020 - 18:39
Orman yangınlarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması" yönünde genelge göndermişti.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Sikorsky polis helikopteriyle koordine ettiği Aydos Ormanı'nda denetimler gerçekletiridi.
HAVADAN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ, VATANDAŞLAR UYARILDI
Denetimlerde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile Aydos Ormanı'nda pkinik için ateş yakılıp yakılmadığı kontrol edildi.
Ormandaki vatandaşlara ateş yakmamaları uyarısında bulunuldu.
Denetimlerin ormanlık alanlarda düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.