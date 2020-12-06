Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Öldüğü iddia edilen İran dini lideri Hamaney kaç yaşında?

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddiası dünya gündemine son dakika olarak düştü. Özellikle sosyal medya kullanıcıları Hamaney öldü mü? sorusunun cevabını arıyor.

Sağlık durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybettiği sosyal medyada gündem olan İran dini lideri Ayetullah Hamaney merak konusu oldu.

81 yaşında olan Hamaney’in durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken yetkileri oğluna geçeceği iddiaları gündeme geldi. Peki, İran dini lideri Hamaney kimdir?

HAMANEY KİMDİR?

Azerbaycanlı Ayetullah Seyyid Cevad Hüseyni Hamaney'in ve Yezdli Hatice Mirdamadi'nin çocuğu olarak 17 Temmuz 1939'da Razavi Horasan Eyaleti'nin Meşhed kentinde doğan Ali Hamaney, dini bilimleri öğrenmeye Meşhed kentinde başladı.

Ardından 2 sene Necef'te, 6 sene Kum'da okuduktan sonra Meşhed'de Ayetullah Milani'nin fıkhın harici derslerine dâhil oldu. Tekrardan Kum'a döndü ve Ayetullah Humeyni'nin fıkıh ve usul derslerine, Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai'nin felsefe derslerine girdi. Ayetullah Burucerdi ve Ayetullah Şahrudi'nin yanında içtihada erdi.

YÜKSEK ŞURA'YA ATANDI

1963'te Ayetullah Ruhullah Humeyni önderliğindeki İslami Hareket'e girdi. 1977'de İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgüne gönderilmek istense de mensubu olduğu İslami Hareket'in büyümesinin ardından sürgüne gitmekten kurtuldu ve Meşhed kentine geri geldi.

İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi ve Ayetullah Humeyni'nin sürgünden dönmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. Bu görevin ardından Meşhed'den Tahran'a geldi.

1979'da İran Savunma Bakan Yardımcısı oldu. Aynı sene Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi'ne seçildi. 1980'de Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı.

İran-Irak Savaşı'nda görev aldı. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralandı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin bombalı saldırı sonucunda ölmesi üzerine Ekim 1981'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ve Humeyni'nin de onayıyla 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

Ayetullah Humeyni tarafından 1986 yılında kurulan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin Başkanlığı'na getirildi.

DİNİ LİDER OLARAK KABUL EDİLDİ

3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesi üzerine, 4 Haziran 1989 tarihinde Haşimi Rafsancani'nin tavsiyesi ile Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider seçildi. Seçilmesine hocalarından olan eniştesi Şeyh Ali Tehrani ve Ayetullah Ali Montazeri karşı çıktı.