Muhalefeti hedef alan eski HDP'li Ayhan Bilgen, siyaseti 'Ülke batsın, Erdoğan gitsin' olarak okuyamayacağını söyledi.

Kars'ta HDP'den girdiği seçimle belediye başkanı olan Ayhan Bilgen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Partisinden ayrılarak kurduğu yeni partiyle gündeme gelen Ayhan Bilgen, Kanal 42'de katıldığı televizyon programında, partide gelinen son aşamaları aktardı.

Partisinin politik çizgisine değinen Bilgen'in muhalefete yaptığı eleştiri dikkat çekti.

"SİYASETİ ERDOĞAN GİTSİN OLARAK OKUYAMAM"

Kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na verilen Türkiye'nin Sesi Partisi'nin Genel Başkanı olarak muhalefetin aday belirlemede iyi bir sınav veremediğini dile getiren Bilgen, siyaseti "Erdoğan gitsin" olarak okumadığı ifade etti.

Bilgen, "Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var. Ben, siyaseti böyle okumam, okuyamam." dedi.

Ayhan Bilgen: Ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var VİDEO

"GELEN GİDENİ ARATABİLİR"

"Ben, burada her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum. Gelen gideni aratabilir." diyen Bilgen, "Bunu Kılıçdaroğlu için söylemiyorum. Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağını bile bilmiyorum. Benim partimin oyu artsın, kaos olsun, partilerin itibarı sarsılsın bana gün doğsun diye bir anlayış olamaz." ifadelerini kullandı.

"ABDULHAMİT İÇİN DE DEDİLER"

Bilgen, ittifaklar kapsamında kendisine yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"Abdülhamid giderken, Osmanlı’nın son döneminde aydınla -Mehmet Akif, Said Nursi dahil olmak üzere- Ermeni aydınlar, herkes hep birlikte şunu söylediler; ‘Abdülhamit’ten kurtulursak Osmanlı kurtulacak’ dediler. Abdülhamit’ten kurtulduk, ittihatçılar geldi. Abdülhamit sürgüne gönderiyordu, ittihatçılar infaz ediyordu. Ne pahasına olursa olsun, gitsin değil, daha iyisini getirmek şartıyla götürelim."