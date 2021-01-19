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    Ayhan Bilgen, yeni parti kurma sinyali verdi

    Kobani soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen, yeni bir siyasi parti kurulması ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:55
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    Ayhan Bilgen, yeni parti kurma sinyali verdi

    Eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, yeni parti kurulacağına dair işaret verdi.

    Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç duyulduğunu savundu.

    "YENİ BİR TARZA İHTİYAÇ VAR"

    Söz konusu hareketin siyasi partiye dönüşme ihtimaline değinen Bilgen, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir."

    Ayhan Bilgen, yeni parti kurma sinyali verdi #1

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