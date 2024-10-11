Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu

AA

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanık hakkında açılan davada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, görüşünde "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan'ın suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi, sanık Fethi Koyuncu'nun ise suç örgütünün yöneticisi olduğunu belirterek, bu sanıkları örgütünün işlediği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tuttu.

BİRER KEZ MÜEBBET VE 150 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kaplan ve Koyuncu'nun "kasten öldürme" suçundan 1'er kez müebbet hapsini isteyen savcı, bu sanıklara ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

İddianamede, "suç örgütü yöneticisi" olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut deliller ve tüm dosya kapsamı itibarıyla eylemlerinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğunu kaydeden savcı, bu sanıkların da arasında olduğu 33 kişinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

16 SANIĞA İSE BERAAT

Bu sanıklardan bazılarının "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "eziyet" suçlarından da ayrıca hapsi talep edildi.

Savcı, 4 sanığın "silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 6 yıla kadar hapsini, 16 sanığın ise beraatını istedi.

Sanık Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu firari 6 sanığın, yakalama emirlerinin infazının beklenmesini talep eden savcı, maktul Semih Arslan'ın ölümüne ilişkin dosyanın da başka bir esas numarasına kaydedilerek ayrılması isteminde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, davayı 11 Kasım'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, 12 kişi "müşteki", 61 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasp edilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdiği kaydedildi.