Ayhan Bora Kaplan davasında karar günü Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme, ara kararını bugün açıklayacak.

ANKA

Kamuoyunun yakından takip ettiği davalardan biri olan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında karar açıklanıyor.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması, Sincan Cezaevi’nde devam ediyor.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Hasan Arslantaş’ın avukatı, soruşturmaya savcı Mustafa Kaya ve gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkartılması olayında yargılanan Emniyet personellerinin ciddi şekilde etki ettiğini kaydederek, “Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Müvekkilimin uygun görülecek adli kontrol şartlarıyla tahliyesini talep ediyoruz.” dedi.

MAHKEME ARA KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Duruşmaya sanık avukatlarının savunmalarının ardından saat 15.00’e kadar ara verildi. Mahkeme heyeti, tutukluluk durumu da dahil verdiği ara kararı açıklayacak.