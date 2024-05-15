Türkiye'nin merakla takip ettiği Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında her an önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılanan kumpasçı polislere yönelik adımlar atılıyor.
Konuya ilişkin çalışmalarını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.
4 polis gözaltına alındı
Açıklamada emniyette görevli 4 polisin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Emniyette yapılanan kumpas ekibi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında M7 kod adıyla gizli tanıklık yapan Serdar Sertçelik'e Hasan Doğan, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mücahit Aslan, Fahrettin Koca, Sadık Soylu gibi isimleri ifadesinde geçirmesi için Ankara Emniyeti'ndeki üst düzey isimlerden baskı yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Konu hakkında başlatılan soruşturma bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.
Serdar Sertçelik'in yurt dışına çıktıktan sonra yaptığı açıklamayla kumpas deşifre olurken Ankara Emniyet Müdürlüğü'Nde yapılanan kumpas ekibine yönelik adımlar art arda geldi.
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