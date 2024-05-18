Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha göz altına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında, bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 8 kişinin sorgusu sürüyor

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Türkiye'nin merakla takip ettiği Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılanan kumpasçı polislere yönelik adımlar atılıyor.

Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gözaltına alınan 8. kişi

Soruştuma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi.

Gizli tanığa ifade için üst düzey baskı

'M7' kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in deşifre olması ve yurt dışına kaçmasının ardından bazı isimler açığa alındıktan sonra haklarında gözaltı karatları uygulanmıştı.

Örgütün 2 numaralı ismi olan Sertçelik'e Hasan Doğan, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mücahit Aslan, Fahrettin Koca, Sadık Soylu gibi isimleri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamındaki ifadesinde geçirmesi için Ankara Emniyeti'ndeki üst düzey isimlerden baskı yapıldığı ortaya çıkmıştı.