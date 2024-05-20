Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün tutuklananlar arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat’ın da olduğu ortaya çıktı. Kubat'ın gizli tanık Sertçelik'in yurt dışına kaçışında rol oynadığı öğrenildi.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2’si emniyet müdürü, 1’i komiser 7 kişi tutuklandı.

Bir isim dikkat çekti

Türkiye gündeminden düşmeyen soruşturmada tutuklanan isimlerden birisi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı

Tutuklanan isimler arasında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat’ın da olduğu öğrenildi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; "gizli tanık" soruşturmasında tutuklanan 'sivil' kişiler arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı.

Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasında rol oynadı

Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan ve 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilen Kubat'ın, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandığı ifade edildi.

'Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü' olarak çalıştı

Eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından tüm danışmanlarının görevlerine son vermişti.

Kubat'ın da danışmanlık görevi sonlandırılanlar arasında yer aldığı belirtilse de Kılıçdaroğlu tarafından farklı bir göreve getirildi.

Kılıçdaroğlu tarafından "Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü" olarak atanan Kubat’ın, Genel Merkez’in 3’üncü katındaki odasının kapısına ismi ve yeni görevi yazılmıştı.

Kılıçdaroğlu programlara katıldı

Kubat öncülüğünde kurulan "Yeniden Kuvayı Milliye Hareketi", yine 2023 seçimleri öncesinde Ankara’da bir program düzenlemiş ve programa Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Genel Başkan danışmanlığı görevinin devam ettiğini ve bir yandan da koordinatörlük görevini sürdüreceğini belirten Ramazan Kubat, "Bu bir dernek. Derneği Genel Başkanımızla birlikte kurduk. Milliyetçi camiaya mesajlar vererek partiye ısınmalarını sağlıyoruz." demişti.