Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 21 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 36 şüphelinin Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
21 gözaltı daha
Bu aşamada 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.
Öte yandan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonda 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Dava 15 Nisan'da başlayacak. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli silahlı suç örgütü yönetmek suçundan yargılanacak.
51 şüpheli üye olmakla suçlanıyor
İddianamede 51 şüpheli ise hakkında silahlı suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
1 şüpheli kasten yaralama suçuyla yargılanacak
Şüpheliler hakkında ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçları da var.
1 şüpheli ise kasten yaralama suçuyla yargılanacak. 26 şüpheli hakkında ise ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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