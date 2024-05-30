Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tanık olarak dinlenen ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, geçici olarak Macaristan'da tutuklandı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemine oturan Ayhan Bora Kapan soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Serdar Sertçelik yakalandı

Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak dinlenen ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olarak bilinen Serdar Sertçelik yakalandı.

Sertçelik'in tanık olarak dinlendikten sonra kaçtığı yurtdışında yakalandığı öğrenildi. Örgütün 2 numarası Sertçelik, Macaristan'da 06.07.2024 tarihine kadar geçici olarak tutuklandı.

Türkiye'de devam eden soruşturma kapsamında, Sertçelik'i istekleri doğrultusunda ifade vermeye zorlayan ve ardından yurt dışına kaçmasına yardımcı olan polis ve sivillere yönelik operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet'te düzenlenen operasyonlar

Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra açıklamalar yaparak emniyette, hükümet yetkililerini ifadesinde geçirmeye zorlandığını iddia etmişti.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda ‘suç işlemek için anlaşma’, ‘adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından aralarında üst düzey emniyet yetkililerinin de olduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Kırmızı bülten çıkartılmıştı

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye iadesi süreci de başlamış oldu.