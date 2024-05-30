Türkiye'nin gündemine oturan Ayhan Bora Kapan soruşturması devam ediyor.
Bu kapsamda soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Serdar Sertçelik yakalandı
Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak dinlenen ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olarak bilinen Serdar Sertçelik yakalandı.
Sertçelik'in tanık olarak dinlendikten sonra kaçtığı yurtdışında yakalandığı öğrenildi. Örgütün 2 numarası Sertçelik, Macaristan'da 06.07.2024 tarihine kadar geçici olarak tutuklandı.
Türkiye'de devam eden soruşturma kapsamında, Sertçelik'i istekleri doğrultusunda ifade vermeye zorlayan ve ardından yurt dışına kaçmasına yardımcı olan polis ve sivillere yönelik operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyet'te düzenlenen operasyonlar
Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra açıklamalar yaparak emniyette, hükümet yetkililerini ifadesinde geçirmeye zorlandığını iddia etmişti.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda ‘suç işlemek için anlaşma’, ‘adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından aralarında üst düzey emniyet yetkililerinin de olduğu 7 kişi tutuklanmıştı.
Kırmızı bülten çıkartılmıştı
Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye iadesi süreci de başlamış oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış