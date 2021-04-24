Ayı piyasası nedir, ne anlama geliyor? Borsada ayı ve boğa piyasasının özellikleri

Ayı piyasası nedir, ne anlama geliyor? Borsada ayı ve boğa piyasasının özellikleri

Kripto para dünyasında yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların gündeminde, piyasada sıklıkla konuşulan terimlerden olan ayı piyasası yer alıyor. Peki, ayı piyasası nedir, ne anlama geliyor?

İlk önce Thodex vurgunu, ardından Vebitcoin'in faaliyetlerinin durdurulması, kripto para piyasalarında dalgalanmaya hattta düşüş yaşanmasına neden oldu.

Şu an yatırımcıların gündemini kripto para piyasasında sıklıkla söz edilen terimlerden biri olan ayı piyasası yer alıyor.

Analistler, piyasalarda yaşanan iniş-çıkışlı hareketleri ''fiyat düzeltmesi, ayı piyasası ve fırtına öncesi sessizlik'' gibi teknik terimlerle açıklıyor.

Peki, Ayı piyasası nedir, ne anlama geliyor? Borsada ayı ve boğa piyasasının özellikleri nelerdir? İşte, tüm emtialarda geçerliliği bulunan ayı piyasası hakkında merak edilenler...

AYI PİYASASI NEDİR?

Ayı piyasası, bir piyasanın uzun süreli fiyat düşüşleri yaşadığı dönemler için kullanılan bir terimdir. Menkul kıymet fiyatlarının, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı duyarlılığı arasında son dönemdeki yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla aşağıya doğru bir hareketlilik görünüyorsa bu durum ayı piyasası olarak nitelendirilmektedir.

Ayı piyasaları genellikle S&P 500 gibi genel bir piyasada veya endekste düşüşlerle ilişkilendirilmektedir ancak bireysel menkul kıymetler veya emtialar, bir süre boyunca %20 veya daha fazla düşüş yaşarlarsa, ayı piyasasında da kabul edilebilmektedir.

BOĞA PİYASASI NEDİR?

Boğa Piyasası terimi, pazarın hızlı bir şekilde yükseliş göstermesine verilen isimdir. Piyasa sürekli bir artış içine girmekte ve bu nedenle insanlar borsaya para yatırmaya başlamaktadır. Yüksek istihdam ile ekonominin güçlü olması boğa piyasasını tetikleyen en önemli faktördür.

BORSADA BOĞA VE AYI PİYASASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ayı piyasası ve boğa piyasası terimleri finans dünyasında piyasa koşullarının anlatılması amacı ile kullanılmaktadır.

Ayı piyasası yaşandığı zaman insanlar yatırım yapmaktan çekinmekte ve temkinli davranmaya başlamaktadır. Bu süreçte, insanların yatırım yapma konusunda çekimser kalmalarının asıl nedeni, nasıl davranacaklarını tam olarak kestirememelerinden kaynaklanmaktadır.

Ayı piyasası devam ederken ekonomi canlılığını kaybetmekte ve yavaşlamaya başlamaktadır. Firmalar işçi çıkarımına başladığı için işsizlikte artış meydana gelmektedir.

Ayı piyasasında insanlar hisse almayı değil, satmayı tercih etmektedir. Bu da hisse fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır.

Boğa piyasasında yatırımcılar yatırımlarını kar elde etmek amacı ile yapmaktadır. Ayı oiyasasında ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu durumda yatırımcıların güveni zedelendiği için yatırım konusunda tereddüt yaşanmaktadır.

Tüketiciler yeterli miktarda ürün alımı yapmadıklarında, işletmeler ekonomik olarak güç kaybetmektedir. Bu durum ayı piyasası ile ilişkilendirilmektedir. Ancak boğa piyasasında kişilerin durumu ekonomik açıdan iyi olduğu için harcamalar artmakta ve bu da ekonominin hareketlenmesini sağlamaktadır.