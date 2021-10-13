Aykut Erdoğdu'dan CHP'li vekillere kel esprisi

Mahmut Tanal'ın "CHP grubu çalışıyor" diye paylaştığı fotoğraftaki vekillerin saçı olmaması, komik paylaşımlara neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf espri konusu oldu.

Tanal, Meclis'ten paylaştığı fotoğrafta, kendisiyle birlikte Engin Özkoç, Enis Berberoğlu gibi kel olan vekillerin olması, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun dikkatini çekti.

"ŞAMPUAN REKLAMI YILDIZLARI"

Erdoğdu, fotoğrafı alıntılayarak yaptığı paylaşımda 'Şampuan reklamı yıldızları.'' ifadesini kullandı.

"TARAK VE ŞAMPUANA HAYIR"

Bu esprili paylaşıma Tanal da ''Tarak ve şampuana hayır.'' paylaşımı ile destek verdi.