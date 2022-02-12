Aykut Erdoğdu'dan doğalgaz faturası tepkisi

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, kendisine gelen bin 500 liraya dayanan doğalgaz faturasına "Bu beni zorluyor" ifadeleriyle isyan etti.

Türkiye'de hane ve iş yerlerine gelen fahiş faturalara tepkiler sürüyor.

Özellikle elektrik ve doğalgaz zammına vatandaşlar, konuyla ilgili yeni bir düzenleme bekliyor.

Fatura bedellerine vatandaşlar tepkilerini sürdürürken başta sosyal medyada olmak üzere tüm platformlarda ünlüsünden siyasetçisine kadar birçok isim de faturalarını paylaşarak sitemde bulunuyor.

Bugün de CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, fatura isyanında bulundu.

"BU FATURA BENİ ZORLUYOR"

Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisine gelen bin 470 TL'lik doğalgaz faturasını paylaştı.

Evde kalın eşofmanla dolaştığı halde "nasıl faturam bu kadar yüksek" diyen Erdoğdu, "Doğalgaz faturam… Çok mu yaktım diyorum… Gerçekten evde kalın eşofmanla dolaşıyorum… Bu olacak iş değil… Bu fatura beni zorluyor… Bu faturanın en az dörtte biri BOTAŞ’ı soyan hırsızlar yüzünden… Allah hepimize sabır versin…" ifadelerini kullandı.