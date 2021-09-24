Aykut Erdoğdu'dan yeni açıklama: Gönlümdeki aday Kemal Kılıçdaroğlu

Önceki gün "Demirtaş keşke Cumhurbaşkanı seçilse" diyen Aykut Erdoğdu, bir kez daha gönlündeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Erdoğdu, CHP Lideri'ni işaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz gün Gazeteci Sedef Kabaş'ın YouTube programına konuk olmuş ve gönlündeki Cumhurbaşkanı adayını açıklamıştı.

Erdoğdu’nun "Demirtaş keşke Cumhurbaşkanı seçilse" sözleri tartışma yaratmıştı.

Erdoğdu, o sözlerine açıklık getirmek için CNN Türk ekranlarına bağlandı ve bir kez daha gönlündeki Cumhurbaşkanını açıkladı.

ÇARK ETTİ: GÖNLÜMDEN GEÇEN ADAY KILIÇDAROĞLU'DUR

Erdoğdu, bu sefer çark etti ve Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Aykut Erdoğdu'nun yeni açıklaması şöyle:

"Benim gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'de hemen hemen her kesimde konuşabilecek ender siyasetçilerden biri Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

CHP’li Erdoğdu'dan 'Keşke Demirtaş seçilse' sözlerine açıklama



"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA İNCİTECEK DEĞİLİM"

Benim gözümde haksız bir şekilde hapiste tutulan Selehattin Demirtaş'ı da incitecek değilim yani, keşke dedim eğer bu ülkede gerginlikler olmasa. Kastım bu, herkes aday olsa herkesin seçilme şansı olabilse dedim.

Türkiye'de bence bir barışa ihtiyaç var, ulusal birliğimiz içinde barış içinde, eşitlik içinde, kardeşlik içinde yaşamamız gerekiyor ve bunun da muhattabı terör örgütü değil siyasi partidir."