Aykut Özdarendeli kimdir? TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin biyografisi

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin hayatı ve akademik kariyeri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir? İşte biyografisi..

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Koronavirüse karşı yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli aşının ismini ''TURKOVAC'' olarak açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

Faz 3 çalışmaları devam eden aşıyı üreten ekibin başında yer alan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ''Doktora sonrası ABD'de üç yıl koronavirüs üzerinde çalışmıştım. Pandemi çıkınca en azından tanıdık bir virüs, bunu yenebiliriz diye düşündüm.'' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, daha önce de KKKA aşısının ilk patentini alan isim olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin hayatını ve akademik kariyerini araştırıyor.

Peki Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir? İşte yerli aşı TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin biyografisi...

PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ KİMDİR?

Asıl mesleği veteriner hekimlik olan Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) müdürü ve tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapmaktadır.

2015 yılında dünyada hücre kültür temelli KKKA aşısının ilk patentini alması ve ekibi ile birlikte SARS-CoV-2'ye karşı TURKOVAC aşısını geliştirmesiyle tanınmıştır.

AKADEMİK KARİYERİ

İlkokul ve ortaokul eğitimini Konya'da tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, liseyi Malatya Lisesi'nde tamamladı. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne giren ünlü bilim insanı, buradan 1991 yılında mezun oldu.

1997 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Viroloji programında doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.

2005 yılında Doç. Dr. unvanını aldı. 2011 yılında da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak görev yapmaya başladı.

Türkiye'deki eğitimlerinin yanı sıra farklı tarihlerde Pittsburg State Üniversitesi veTennessee State Üniversitesi'nde postdoktora yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 2015 yılında Erciyes Üniversitesi'nde ERAGEM'i kurdu.