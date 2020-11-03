Ayda bebeği kurtaran kahramanlar o anları anlattı

Enkaz altından 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin kurtarma çalışmasında yer alan Nusret Aksoy, "İsmini sordum, 'Ayla ben iyiyim' dedi" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki depremde yaşanan yıkımların ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altından 91'inci saatte bir mucize haberi geldi.

Rıza Bey Apartmanı enkazından, 3 yaşındaki Ayda bebek sağ olarak çıkarıldı.

"İSMİNİ SORDUM, 'AYDA BEN, İYİYİM' DEDİ"

Ayda bebeğin sesini ilk duyan Nusret Aksoy o anları anlattı.

Arama kurtarma ekibinde yer alan Aksoy, "İsmini sordum, 'Ayda ben iyiyim' dedi. Arkadaşımız 'Ayda iyiysen elini salla' dedi, çıkardı elini salladı. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı, yanında bulundu" ifadelerini kullandı.

91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

"İLK İSTEDİĞİ ŞEY AYRAN VE SU OLDU"

Çalışmada yer alan arama kurtarma gönüllüsü Semih Tufan ise şunları söyledi:

"Sesimiz duyan var mı dediğimde 'Buradayım' dedi. Küçük bir delik vardı. İçerisi çok karanlıktı. AFAD'da canlıya ulaştığımızı bildirdik. AFAD'dan arkadaşlarla, diğer STK'lardan arkadaşlarla beraber alanın güvenliğini sağladık. Sorduğumuzda su ve ayran istedi. Sonra sadece 'Ayran istiyorum' dedi. Bilincinin yerinde olduğunu anladım. Ayda'nın abisi enkazda değilmiş."

Ayla'nın sesini ilk duyan itfaiyeci Nusret Aksoy o anları anlattı

