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    Ayda bebeğin arama kurtarma personelinin elini tuttuğu an

    Ayda bebeğin arama kurtarma personelinin elini tuttuğu an

    91 saatin ardından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, kendisine yardım eden personelin eline sarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 12:39
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    İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nda devam eden arama kurtarma çalışmalarında umutlar yeniden yeşerdi.

    3 yaşındaki minik Ayda, 91 saatin sonunda sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

    Ayda bebek, yardıma gelerek kendisini kurtaran personelin elini sımsıkı tutarken, ortaya çıkan görüntüler ise görenlere duygusal anlar yaşattı.

    İzmir'deki depremde 91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

    Ayda bebeğin kurtarılma anı VİDEO

    Ayda bebeğin arama kurtarma personelinin elini tuttuğu an #1

    Ayda bebeğin arama kurtarma personelinin elini tuttuğu an #2

    Ayda bebeğin arama kurtarma personelinin elini tuttuğu an #3

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