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    Aylin Nazlıaka İstanbul Sözleşmesi açıklamasıyla gündemde

    CHP'li Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız olanların tacizci ve tecavüzcü olduğunu söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.08.2020 - 09:47
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    Aylin Nazlıaka İstanbul Sözleşmesi açıklamasıyla gündemde

    CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

    TECAVÜZCÜ ERKEKLER RAHATSIZ

    Nazlıaka, "Erkekler, İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsız değil; eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız" ifadelerini kullandı.

    Aylin Nazlıaka'nın bu sözleri, tartışmalara neden oldu.

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