- Haberler
- Gündem Haberleri
- Aylin Nazlıaka İstanbul Sözleşmesi açıklamasıyla gündemde
Aylin Nazlıaka İstanbul Sözleşmesi açıklamasıyla gündemde
CHP'li Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız olanların tacizci ve tecavüzcü olduğunu söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 13.08.2020 - 09:47
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
TECAVÜZCÜ ERKEKLER RAHATSIZ
Nazlıaka, "Erkekler, İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsız değil; eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız" ifadelerini kullandı.
Aylin Nazlıaka'nın bu sözleri, tartışmalara neden oldu.