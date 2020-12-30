Aylin Sözer cinayetinde detaylar ortaya çıktı

Maltepe'de, İAÜ Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın emniyete verdiği ifadesine ulaşıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan 48 yaşındaki Aylin Sözer'in katili 32 yaşındaki Ayyıldız'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlı, tutuklnarak cezaevine gönderildi.

HESABINDAKİ PARAYI ASİSTANINA GÖNDERMEK İSTEDİ

Polisin yaptığı incelemede, şüpheli Kemal Ayyıldız'ın, cinayeti işledikten sonra Aylin Sözer'in asistanına, onun cep telefonundan mesaj atarak, hesabına göndereceği parayı nakte çevirip kuryeyle kendisine getirmesini istediği, bundan şüphelenen asistanın ise aradığı Sözer'in telefonu açmaması üzerine maktulün kız kardeşi Nihal Sözer'e ulaştığı anlaşıldı.

Nihal Sözer'in, daha sonra ablasının evine gittiği ve kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği öğrenildi.

260 BİN LİRALIK EFT ASKIYA ALINDI

Kemal Ayyıldız'ın, asistandan para alamaması üzerine Aylin Sözer'in banka hesabına girip erkek kardeşinin hesabına 260 bin lira EFT yaptığı, bankanın ise yüksek meblağ nedeniyle Aylin Sözer'i aradığı, ancak telefonu açmaması üzerine EFT'yi askıya aldığı belirlendi.

Evde yapılan aramada, şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı, gözaltına alındığında da üzerinde 3 gram metamfetamin ile maktule ait ziynet eşyaları bulunduğu tespit edildi.

İNTERNETTE TANIŞTILAR

Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde, gündelik işlerde çalıştığını, maktul ile 2009'da internet ortamında tanıştıklarını, o sırada kendisinin İstanbul'da, Sözer'in ise dil eğitimi için Amerika'da olduğunu söyledi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Sözer ile ilk kez 2011'de yüz yüze görüştüğünü, dönem dönem görüşmeye devam ettiğini, kasımdan beri sık görüşmeye başladığını ileri süren Kemal Ayyıldız, evli ve üç çocuk babası olduğunu, eşinin kamu görevlisi olarak Manisa'ya atandığını anlattı.

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"KAPI ÇALINCA PANİKLEDİM"

Kemal Ayyıldız, "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı. Tartışma sırasında bana bıçakla saldırınca elinden bıçağı alıp boğazını kestim. Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğalgaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım." dedi.