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- Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı
Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı
- AA
- 31.12.2020 - 16:20
- Güncelleme : 31.12.2020 - 16:32
Maltepe'de vahşice öldürülen 48 yaşındaki Aylin Sözer'in cenazesi, Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi.
Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.
"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"
Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.
BABASI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in, namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza, Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları da katıldı.
Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı VİDEO
Cenaze namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, az sayıda katılımla, sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Katılımcıların maske taktığı görüldü.
Aylin Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi.