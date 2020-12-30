Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

Maltepe'de yaşayan öğretim üyesi Aylin Sözer'i yakarak öldüren Kemal Ayyıldız, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Aylin Sözer, erkek cinayetine kurban gitti.

Eski sevgili Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'i Maltepe ilçesindeki evinde boğazından bıçaklayıp, yakarak vahşice katletti.

Cinayetin ardından gözaltına alınan cani adam, emniyetteki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, katil Kemal Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİM"

Ayyıldız hakimlikteki sorgusunda, son 3-4 aydır metamfetamin adlı uyuşturucu maddeyi kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Olay günü Aylin Sözer beni karşıladı. Ben kendisine 'Manisa'ya eşimin ve çocuklarımın yanına gideceğim' dedim. O sırada çıldırdı, bana bağırmaya başladı. Ben de bağırmaya başladım. Ben kapıya yöneldim. Uyuşturucunun etkisi ile kendimi kaybetmeye başladım. Mutfaktan bana bir ses geldi. Çekmeceyi açtığını gördüm. Oradan bıçak aldı geldi. Kapının üst kilidini açtım. Sonrasında bana bıçak salladı. Ben de kolunu tutup etkisiz hale getirmeye çalıştım. Kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Panikledim. Panikleyince gözüm karardı. O an 2 defa daha bıçak salladım ama neresine geldi bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü. Daha sonra yatak odasına götürdüm ve bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi.

"BOYNUMUZ ADELETE KARŞI İNCEDİR"

Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum. Bu şekilde dışarı çıkamadım. Kapıya kız kardeşi geldi. Polislerin geldiği anda da intihar etmeyi düşündüm. Kapının arkasına komidini çevirdim. Polislere karşı direndim. Polisler bana 'ateş edeceğiz' dedi. Ben de 'vurun beni' dedim. Şu anki aklım olsa ben neden bir insanı öldüreyim. Polisle mücadele ederken pürmüz aldım. İçeriye kimse girmesin diye alev attım. Pense ile doğalgaz borusunu patlatırken üçü birden patladı. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yaptım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. Aki dengem yerinde olsaydı bu olayı zaten yapmazdım. Pişmanım. Boynumuz adalete karşı incedir."

CİNAYETTEN SONRA SÖZER'İN ASİSTANINDAN PARA İSTEDİ

Polisin yaptığı incelemede Ayyıldız'ın, cinayeti işledikten sonra Aylin Sözer'in asistanına onun cep telefonundan mesaj atarak, hesabına göndereceği parayı nakde çevirip kuryeyle kendisine getirmesini istediği, bundan şüphelenen asistanın ise aradığı Sözer'in telefonu açmaması üzerine maktulün kız kardeşi Nihal Sözer'e ulaştığı anlaşıldı. Nihal Sözer'in daha sonra ablasının evine gittiği ve kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği öğrenildi.

Ayyıldız'ın, asistandan para alamaması üzerine Aylin Sözer'in banka hesabına girip erkek kardeşinin hesabına 260 bin lira EFT yaptığı, bankanın ise yüksek meblağ nedeniyle Aylin Sözer'i aradığı, ancak telefonu açmaması üzerine EFT'yi askıya aldığı belirlendi. Evde yapılan aramada, şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı, gözaltına alındığında da üzerinde 3 gram metamfetamin ile maktule ait ziynet eşyaları bulunduğu tespit edildi.